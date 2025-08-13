Rueda se desplaza al puesto de mando avanzado de Chandrexa, el municipio de Ourense más afectado por el fuego

OURENSE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitará en la tarde de este miércoles el puesto de mando avanzado (PMA) de Chandrexa de Queixa, el municipio de Ourense más afectado por el fuego.

De hecho, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, dos grandes incendios registrados en este ayuntamiento han calcinado ya 6.000 hectáreas.

Esta misma jornada, Rueda ha defendido el "potente" dispositivo de extinción de incendios de la Administración autonómica que, según ha apuntado el titular del Gobierno gallego, desde que empezó el mes de agosto apaga "entre 30 y 35 incendios diarios".

En declaraciones en el Centro de Coordinación, en Santiago, el mandatario autonómico ha señalado que son "unos 250 más de los que hubo que extinguir en el mismo periodo del año pasado".