Rueda fija en 120.000 las hectáreas calcinadas en agosto en Galicia: 69% de monte raso y 31% de bosque arbolado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha situado este martes en 120.000 las hectáreas que ardieron en Galicia en la gran ola de incendios de agosto.

El 69% del terreno afectado, según ha revelado, es de monte raso, y el 31% de bosque arbolado, mientras que el resto de hectáreas dañadas por las llamas corresponderían a otro tipo de superficie. "Esto no es minimizar nada. Es decir la verdad, porque diciendo la verdad es como se pueden solucionar los problemas", ha sentenciado.

Rueda ha trasladado esta cifra en una comparecencia en la Cámara gallega varios días después de que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se hiciese eco de la última actualización del europeo Copernicus, que elevan a casi 144.000 las hectáreas quemadas en la comunidad en los últimos fuegos.

"Ni olvidamos, ni olvidaremos lo sucedido este mes: 673 fuegos, casi 30 diarios, algunos días más", ha remarcado Rueda, quien ha ratificado que fueron 62 los municipios afectados en una ola que afectó a las cuatro provincias (aunque con especial intensidad a Ourense y el sur de Lugo).

Durante la crisis incendiaria, más de 400 personas fueron evacuadas de sus casas en la comunidad gallega y más de 2.000, en algún momento, tuvieron que ser confinadas. Unas 144 viviendas se vieron dañadas por las llamas, de las que 13, ha precisado el presidente gallego, son viviendas habituales.