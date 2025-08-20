Rueda garantiza "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños provocados por los incendios

OURENSE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha garantizado "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños provocados por los incendios que se aprobarán en el Consello de la semana que viene.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, durante su visita a la aldea de A Caridade, en el ayuntamiento de Monterrei, Rueda ha señalado que "hay que intentar que las cosas vuelvan a como estaban antes del incendio" y que así sea "cuanto antes".

En este sentido, el mandatario autonómico ha destacado que a la vez que se trabaja para apagar el fuego que afecta especialmente a la provincia de Ourense, "ya hay gente trabajando para empezar a evaluar los daños".

Asimismo, la próxima semana el Gobierno gallego convocará un Consello extraordinario en Ourense para aprobar la configuración del paquete de ayudas dirigidos a los afectados con el fin de paliar los daños sufridos.

Según ha señalado, su aplicación será con la "mayor celeridad posible", en coordinación con los ayuntamientos y para la que se habilitará un teléfono de información para la ciudadanía.