Rueda sobre la gestión de la conselleira de Medio Rural en los incendios: "Fue la adecuada, en líneas generales"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa tras el Consello del 1 de septiembre de 2025. - XUNTA

Rechaza comparar esta ola de fuegos con la de 2006, de la época del bipartito y en la que "hubo muchas cosas mal hechas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho este lunes que la gestión de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante la ola de incendios "fue la adecuada, en líneas generales".

Así ha respondido el mandatario autonómico al ser preguntado, en la comparecencia posterior a la primera reunión ordinaria del Gobierno gallego del nuevo curso político, sobre si se plantea cesar a la conselleira.

Rueda ha reconocido que hay "margen de mejora" en la actuación de la Administración autonómica ante los incendios. "No voy a decir que todo se hizo de modo impecable, ni mucho menos. En una situación como la que vivimos, no todo se pudo hacer bien, aunque se intentó hacer lo mejor posible, por supuesto", ha proseguido.

Ya concretamente sobre María José Gómez, el presidente ha destacado que en las últimas semanas vivió con ella "muchas horas, muchos días a pie del fuego, en los centros de coordinación", a lo que ha añadido que su actuación "fue la adecuada, en líneas generales".

Además, Alfonso Rueda ha rechazado las comparaciones de la gestión de esta ola de incendios con la de 2006, cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG. Entonces, el PPdeG solicitó, desde la oposición, el cese del conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.

El actual presidente de la Xunta, que entonces era 'número dos' del PP gallego con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha explicado que en 2006 "hubo muchas cosas mal hechas", al margen de la cantidad de hectáreas quemadas.