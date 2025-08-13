Rueda, sobre los mensajes de Óscar Puente en redes sociales: "Allá cada uno con su nivel de implicación"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atiende a los medios de comunicación tras visitar el Centro de Coordinación de Incendios en Santiago de Compostela. - XUNTA

Agradece la llamada del rey Felipe y de la ministra Margarita Robles, a quien trasladó que la ayuda con medios aéreos será "muy eficaz"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se estaba dedicando a lo que se estaba dedicando", en referencia a los mensajes publicados en sus redes sociales sobre los incendios, y ha apuntado que "allá cada uno con su nivel de implicación".

A preguntas de los medios este miércoles sobre el posible origen de un incendio en Ourense provocado por un tren, ha lamentado que el ministro responsable de las infraestructuras ferroviarias "se estaba dedicando a lo que se estaba dedicando".

"No digo que sea culpa suya, pero Adif reconocía prácticamente que el origen estaba ahí", ha aseverado el titular del Gobierno gallego, que pese a que ha insistido en que no habla de "culpabilidad", en su opinión, "no son momentos para dedicarse a lo que ayer se estaba dedicando el ministro responsable".

"Allá él", ha apostillado Rueda, que ha defendido que la Administración autonómica seguirá "trabajando centrada en lo que la gente espera", con la vista puesta en los incendios y sin "perder el tiempo en otra cosa que no sea actuar" en los fuegos activos y en "intentar que no se produzcan más".

En esta línea, el presidente de la Xunta ha manifestado que se trata de una cuestión "de voluntad política", pero "si otros se quieren dedicar a hacer política" ha insistido en que él no va a entrar "en eso" porque "resta esfuerzos y tiempo" y no hay "capacidad para perder ninguna de las dos cosas".

LLAMADAS DEL REY Y DE MARGARITA ROBLES

Además, preguntado sobre si piensa que el Gobierno debería subir el estado de prealerta de la emergencia ante los incendios, Rueda ha señalado que toda la ayuda que se quiera suministrar a la Comunidad, Galicia está "absolutamente dispuesta a aceptarla".

En esta línea, el presidente de la Xunta ha agradecido la llamada del rey Felipe VI, con el que ha señalado que mantuvo una conversación "larga" de la que ha destacado que estaba "realmente interesado" en saber cómo estaba la situación en la Comunidad.

También ha trasladado que habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, respecto a la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A ella, ha dicho Rueda, le comunicó que "toda ayuda, sobre todo medios aéreos" será "muy eficaz".