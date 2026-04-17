Rueda reafirma la apuesta por el rural y avanza la previsión de entregar 25 parcelarias antes de 2028

Rueda en la entrega de títulos de concentración en Mesía. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El presidente afirma que en este mismo 2026 se iniciarán los trámites para decretar siete nuevas reestructuraciones

MESÍA (A CORUÑA), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presidido este viernes el acto de entrega de los títulos de la concentración parcelaria de Xanceda-Mesía II, donde ha reafirmado la apuesta estratégica del Gobierno gallego para seguir "modernizando el campo y haciéndolo competitivo" para "mantener el rural vivo". En este sentido, ha avanzado la previsión de entregar 25 parcelarias antes de 2028.

El proceso que culmina en Mesía supuso una inversión por parte de la Administración autonómica de más de 1,5 millones de euros para reorganizar una superficie de 931 hectáreas. Esta actuación benefició a 322 vecinos y vecinas de la zona, permitiendo pasar de más de 1.600 parcelas iniciales a 542 predios, lo que supone una reducción del 66%. Gracias a esta reestructuración, la dimensión media de cada predio se multiplicó por tres, hasta llegar a los 17.192 metros cuadrados.

"Reducimos el número de propiedades, aumentamos la superficie y, sobre todo, damos mucha más utilidad en un ayuntamiento agroganadero como este para poder trabajar las tierras, para dar un sentido a tener esas propiedades", ha afirmado el presidente.

Rueda, que estuvo acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado que la concentración parcelaria es, además de una herramienta para paliar el minifundismo desde el punto de vista de la estructura de la propiedad, una aliada para fijar población y atraer a jóvenes.

"Si queremos que la gente se quede a trabajar en el campo, hay que ofrecerle posibilidades, que vea rentabilidad y futuro", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que también "hay que seguir dando servicios para que vivir aquí sea atractivo, para los que llevan toda la vida, para que la gente joven no se vaya e, incluso, para quien puede ver aquí una oportunidad".

MOVILIZAR TIERRAS

El titular del Ejecutivo autonómico ha explicado que Galicia sigue intensificando su esfuerzo en esta materia, con una partida que este año alcanza los 16,7 millones de euros para procesos de concentración parcelaria.

En esta línea, ha avanzado que la previsión de la Xunta es "entregar 25 parcelarias antes del año 2028" --entre las que se incluye esta de Mesía-- e iniciar los trámites para decretar siete nuevas reestructuraciones en este mismo 2026.

Asimismo, ha recordado que, desde el año 2020, la Xunta finalizó un total de 39 concentraciones parcelarias, que abarcan una superficie total de más de 27.000 hectáreas y beneficiaron a casi 20.460 propietarios.

Esta medida se sumará a otros instrumentos de movilización previstos en la Ley de recuperación de la tierra agraria, como los polígonos agroforestales. En este caso, está previsto entregar este año los dos primeros, que son los de Oímbra y Cualedro.

DEFENDER LOS INTERESES DEL CAMPO GALLEGO

Finalmente, el presidente de la Xunta ha transmitido su agradecimiento a los vecinos por "su confianza y paciencia" durante un proceso que "no es sencillo" y ha asegurado que la Xunta seguirá defendiendo los intereses del campo gallego, incluido en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC).

"Todas esas ayudas que vinieron a Galicia y que sirvieron para las grandes transformaciones que vivió nuestro campo en estos últimos 20 años hay que seguir manteniéndolas", ha zanjado.