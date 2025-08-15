Rueda recibe la llamada de Sánchez y dice que le comprometió dotar todos los medios posibles contra los fuegos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita el centro de coordinación operativa (Cecop) provincial para hacer el seguimiento de la situación de los incendios
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 19:35
@epgalicia

   OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha revelado que este viernes ha recibido la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse por la situación de los incendios que azotan Galicia desde hace días.

   "Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactará con la Xunta para hacerlo efectivo", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico, en su perfil de la red social 'X'.

   "Agradezco la llamada y espero que se materialice cuanto antes", ha aseverado.

