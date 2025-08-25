Rueda urge medidas para evitar escorrentías en zonas quemadas y avanza: "Seremos más estrictos con la limpieza"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita un puesto avanzado de mando, en el marco de la ola de incendios. - Carlos Castro - Europa Press

La Xunta prepara un plan para evitar arrastres de tierra e inundaciones en áreas críticas y el Consello para las ayudas será el viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a extremar la vigilancia frente a los incendiarios, al tiempo que ha advertido que es preciso trabajar conjuntamente --la Xunta en colaboración con ayuntamientos, diputaciones y también el Gobierno central-- para activar medidas urgentes encaminadas a evitar escorrentías en zonas quemadas.

Asimismo, ha puesto el foco en la prevención y ha anticipado que la labor de limpieza es imprescindible y que "hay que hacerlo muy seriamente". "Y creo que todo el mundo entiende que en estos momentos, en estos meses que vienen, tendremos que ser especialmente estrictos, mucho más incluso que hasta ahora, que intentábamos serlo", ha avanzado.

Rueda visitado este lunes la parroquia de Mougás, en el ayuntamiento de Oia (Pontevedra), para evaluar los efectos del incendio registrado en esta zona y extinguido la noche del sábado, y ha insistido en la necesidad de mantener la alerta en toda Galicia, a pesar de que la situación más compleja en los últimos días se había registrado en Ourense.

"Lo cierto es que la mayoría de los anteriores fueron en la provincia de Ourense, pero nunca hay que bajar la guardia. La demostración es que aquí, a mucha distancia de otros incendios, también se están produciendo y hay que actuar", ha esgrimido, antes de incidir en que "la rápida y eficaz" intervención de los medios de extinción evitó daños mayores.

"Esto podría haber sido mucho peor, hablamos de miles de hectáreas, pero afortunadamente la presencia de muchos medios hizo posible evitar males mayores", ha subrayado, antes de ratificar que existen indicios de intencionalidad en este fuego.

"Todo indica, tal y como me comunicó el responsable provincial, que había evidencias de intencionalidad, y por lo tanto los incendiarios siguen por ahí", ha advertido.

DETENIDO EN ARBO

En este punto, ha aludido a la detención de un presunto incendiario en Arbo.

"Respetando la presunción de inocencia, quiero animar y aplaudir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constatando que los incendios se investigan, que se persigue a los incendiarios y que se les detiene y se ponen a disposición judicial", ha recalcado.

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS QUE VIENEN

Rueda se refirió también a la situación en Ourense, donde ha aludido a la reciente estabilización del incendio de Chandrexa, donde quedarían activos los fuegos de Carballeda de Valdeorras y Avión, antes de manifestar su deseo de que "se controlen y extingan lo antes posible".

El jefe del Ejecutivo autonómico puso el foco en la prevención de riesgos derivados de los incendios una vez apagados, sobre todo con lluvias en el horizonte.

"Toca trabajar para evitar las escorrentías, que las cenizas comprometan los abastecimientos de agua, que los obstruya y provoquen acumulación y desbordamientos. Todo esto hay que hacerlo colaborando con los ayuntamientos y las diputaciones, pidiendo ayuda a todos, incluyendo el Gobierno central", ha apelado.

INSISTE: QUE SE MANTENGA Y REFUERCE LA PRESENCIA DE MILITARES

En este sentido, ha vuelto a agradecer la colaboración del Ejército y la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el primer momento, y ha insistido en que se mantenga y refuerce la presencia de medios militares en Galicia para ayudar a las tareas tanto de control de perímetros como de limpieza.

"Ahora que la situación está más calmada, pido que sigan llegando los medios solicitados, sobre todo con maquinaria para labores de limpieza y extinción", ha apuntado, añadiendo, con el foco en la limpieza, que "hay que ponerse especialmente estrictos" en los próximos meses con las labores preventivas.

"Estamos viendo aquí necesidades, probablemente, de talas que se tenían que haber hecho, de cortafuegos que tenían que haber existido, franjas secundarias que tenían que estar limpias. En todo esto, que ya se está haciendo un trabajo, ahora habrá que ponerse especialmente serio, especialmente exigentes. Intentar, si hay impedimentos normativos, solucionarlos y seguir con el trabajo de mentalización", ha ejemplificado.

CONSELLO EN OURENSE EL VIERNES

En relación con las ayudas, el titular del Gobierno gallego ha confirmado la convocatoria de un Consello extraordinario este viernes en Ourense para aprobar un paquete de medidas dirigidas a las personas y sectores afectados.

"Las ayudas se publicarán de manera inmediata y pondremos los sistemas necesarios para que se tramiten de la manera más sencilla para que lleguen lo antes posible", ha asegurado.