Rueda ve "una ventana de optimismo" para el control de los fuegos y avanza decisiones ya para ayudar a afectados

Dos vecinos en una vivienda arrasada por el fuego, a 18 de julio de 2022, en O Barco de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Deja abierta la puerta a dar los pasos para alguna declaración de zona catastrófica, pero insiste en que es preciso evaluar los daños

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la situación en la lucha contra los incendios forestales es este martes "más optimista" que en la pasada jornada en Galicia, aunque ha apelado a la "prudencia" porque los elementos del clima son "muy variables". Sí ha garantizado que los vecinos que se han visto afectados por los fuegos y que en algunos casos han perdido sus viviendas tendrán apoyo.

En declaraciones a los medios en su visita al centro de Coordinación Central de Incendios, en Santiago, Rueda ha recordado que ya en la pasada jornada, "a pie de terreno", dado que visitó las zonas afectadas por los incendios, trasladó que "lo primero" es extinguir las llamas y después tocará evaluar los daños y concretar las construcciones que ardieron --hay unas 85, pero la mayoría no son viviendas, ha dicho--.

Este martes ha incidido en ello y ha apuntado que había "muchas viviendas abandonadas" entre las que ardieron, pero ha precisado que la concreción está pendiente de "evaluar" --determinar también los inmuebles que son residencia habitual y cuáles no, por ejemplo--, aunque según se vaya pudiendo entrar en cada zona se irá evaluando "todo eso".

"Intentaremos ser los más rápidos y efectivos para atender a la gente que resulte damnificada", ha sentenciado, antes de anunciar que la intención de su Ejecutivo es empezar a tomar ya decisiones este jueves, en la reunión del Consello de la Xunta.

Eso sí, preguntado acerca de si se van a dar los pasos preceptivos para la declaración de alguna zona catastrófica, ha dejado la puerta abierta sin más concreción, toda vez que es preciso, ha dicho, evaluar primero los daños y la situación de cada uno. Ha remarcado que la Xunta "tiene que implicarse" pero, analizados los daños, pedirá también que cumplan las otras administraciones.

A la espera de decidir el camino, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acompañará, que se desplace esta tarde a O Barco de Valdeorras (Ourense) para comprobar "in situ" los daños de una ola de incendios que, recrudecida por el fenómeno de las tormentas del jueves al viernes, ha arrasado ya más de 19.000 hectáreas en Galicia, siendo A Pobra do Brollón y Folgoso do Courel, en Lugo, y Valdeorras (Ourense) las zonas más afectadas.

"VENTANA DE OPTIMISMO"

En sus declaraciones, Rueda ha destacado la labor de los profesionales del Centro de Coordinación y de todos los efectivos que trabajan sobre el terreno, incluidos los militares de la UME, que desempeñan "un papel fundamental", y ha proclamado que, en comparación con la pasada jornada, se abre "una pequeña ventana de oportunidad, de optimismo" que han permitido varios factores.

Por ejemplo, ha indicado que la mejora de la climatología en la franja atlántica y que rebaje la preocupación de que se puedan registrar fuegos relevantes en esa zona ha permitido desplazar más medios a otros territorios más afectados por las llamas --que han dejado los mayores daños en la Montaña de O Courel y en Valdeorras--.

En las propias zonas más afectadas, ha apuntado que remitió el viento y que han bajado las temperaturas, lo que también ayuda en las labores de extinción. En todo caso, aunque ha insistido en su percepción de "ligero optimismo", ha llamado a la "más absoluta prudencia", consciente de que los elementos climáticos son "muy variables", de que se espera que puedan subir de nuevo las temperaturas y volver el viento.

MEDIOS CENTRADOS EN SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

Frente a las críticas de afectados por los fuegos, que se quejan de medios insuficientes, Rueda ha defendido que, aunque puede entender la percepción de los vecinos, hay "muchísimos" sobre el terreno. "Hay más de 1.000 efectivos trabajando, 100 motobombas, 20 palas y 30 medios aéreos", ha indicado, al tiempo que ha esgrimido que se está respondiendo "con enorme profesionalidad" a una situación provocada "por un fenómeno absolutamente excepcional e inédito".

Rueda ha destacado que "nunca se podrá agradecer el trabajo que hacen" los efectivos que trabajan in situ y ha incidido en que, si bien hay "preocupación" por los bienes y las viviendas, la "prioridad" con la que se actúa es la de preservar las vidas y la "seguridad" de las personas.

También ha agradecido la labor de todos los que colaboran con sus medios para hacer cortafuegos y ha insistido en que, si bien parece que no serán necesarios nuevos desalojos, se permanece "muy vigilante".

Finalmente, ha reivindicado los 30 millones invertidos por parte de la Xunta este año en prevención frente a los incendios forestales. Y ha advertido que, aunque queda mucho por hacer, si no hubiera este esfuerzo en prevención y "muchos" medios sobre el terreno, las consecuencias de los incendios serían peores.