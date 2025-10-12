Activo un incendio en Rodeiro (Pontevedra) que afecta a más de 20 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado este domingo de que permanece activo un incendio forestal en el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro, en la parroquia de Carboentes.

En concreto, ha detallado que el fuego se inició a las 14.26 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.

Para su extinción se ha movilizado a dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones. Con todo, la Xunta ha recordado que la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono gratuito 085 en caso de detectar algún incendio.