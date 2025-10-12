Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Fisterra, parroquia de San Martiño de Duio, que afecta, según las últimas estimaciones, a 24,53 hectáreas de monte raso.

El incendio comenzó en las 18.46 horas de este sábado y quedó controlado a las 10.31 horas de este domingo. Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.