Desactivada la alerta por cercanía a casas en el incendio de Salceda de Caselas y estabilizado el de As Neves

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Ninguno de ellos supone un riesgo ya para viviendas, pese a que el segundo obligó a efectuar desalojos en la tarde del miércoles

PONTEVEDRA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, iniciado a las 16.17 horas del miércoles, ya no permanece en alerta por proximidad del fuego a viviendas. En consecuencia, la Xunta ha desactivado la Situación 2 establecida durante la noche como medida preventiva por cercanía al núcleo de población de Pedrapinta.

Aunque el fuego, que ya ha calcinado 80 hectáreas, permanece activo, fuentes de la Consellería de Medio Rural han informado a Europa Press de que evoluciona "favorablemente".

Hasta allí ya se han movilizado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se han sumado al resto de equipos de extinción desplazado. En cuanto al resto de medios, se han desplazado tres técnicos, 11 agentes, 16 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cinco aviones.

ESTABILIZADO EL INCENDIO EN AS NEVES

El incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14.41 horas del miércoles en As Neves (Pontevedra), ya ha sido estabilizado tras afectar a más de 50 hectáreas. La cercanía al núcleo de Abelleira llevó a activar igualmente la Situación 2 durante la tarde y noche, también desactivada ahora.

Esta proximidad a casas obligó a desalojar alrededor de las 19.00 horas del miércoles a seis viviendas, con un total 12 afectados, según informa la Guardia Civil, que apunta que los mismos ya han regresado a sus hogares. La situación llevó de igual modo a confinar al resto de vecinos.

Para la extinción del fuego han sido movilizados, hasta el momento, seis técnicos, nueve agentes, 19 brigadas, 14 motobombas, cuatro palas, seis helicópteros y tres aviones. Además, participaron en el dispositivo efectivos de la UME; en concreto, la subdelegación del Gobierno informó el desplazamiento de 70 militares y 75 vehículos.

El fuego provocó en la tarde retenciones en la autovía de las Rías Baixas, la A-52, debido a una gran humareda en las inmediaciones de la vía, con circulación "irregular" en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela. A este respecto, la carretera ya está libre y opera con normalidad durante el jueves.

INCENDIO EN AS PONTES

Por otra parte, a las 22.03 del miércoles se ha iniciado un incendio forestal en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y, según las últimas estimaciones, alrededor de las 20.00 horas. Por ahora, se han movilizado para su extinción cinco agentes, siete brigadas, seis motobombas y una pala.

Al respecto de esto, la subdelegada ha puesto a disposición "todos los medios" del Gobierno, igual que en el resto de los casos. Al mismo tiempo, ha apuntado que la Guardia Civil está "totalmente desplegada" para dar soporte en lo que necesite y que, por el momento, no está afectando a viviendas.

Preguntada por la posible intencionalidad en este y otros incendios de la provincia, ha informado de que se continúa trabajando en la investigación de los mismos --igual que refirió ayer sobre los de Camariñas y Ponteceso-- para que "la ley caiga con toda la fuerza sobre las personas que puedan estar provocando estos incendios". "En caso de que se confirme que esta es la causa", ha matizado.

INCENDIOS EN FONSAGRADA

Asimismo, en cuanto a los dos incendios en Fonsagrada, el de la parroquia de Cereixido --el segundo en iniciarse-- ya ha sido establizado. El mismo se originó a las 13.07 del miércoles y afecta a más de 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado por ahora dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, cinco helicópteros y cinco aviones.

Mientras, permanece activos el fuego originado a las 15.30 horas del martes en la parroquia de Monteseiro, de mayor afectación que el anterior, con una dimensión de 120 hectáreas.