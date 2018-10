Rural.- Fruga culpa a la Xunta del "retraso" en el cobro de las ayudas de la PAC, con "más de 28.000" granjas afectadas

Publicado 24/10/2018 13:07:15 CET

LUGO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable en Lugo de la Federación Rural Galega (Fruga), Elías Somoza, ha culpado a la Xunta de Galicia del "retraso" en el cobro de las ayudas de la PAC, que afecta, según sus números, a 28.279 explotaciones en la comunidad gallega.

Somoza ha concretado que "hay seis comunidades autónomas que solicitaron un anticipo al Ministerio de Agricultura para poder abonar un anticipo".

Algo que, según reprocha, no ha hecho el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijoo, con lo que asegura que se retrasará el pago a esas más de 28.000 explotaciones agrícolas y ganaderas gallegas que solicitaron dichas ayudas.

"Las explotaciones gallegas no van a recibir las ayudas en el mismo momento que las van a recibir las de Castilla-León. Y no se van a recibir porque la Consellería de Medio Rural no lo solicitó. Se van a cobrar con retraso (en Galicia) con respecto a otras comunidades limítrofes", clama.

Finalmente, ha ironizado al advertir que Medio Rural no ha solicitado el adelanto, "porque creen que los ganaderos y agricultores gallegos viven en la abundancia y no hace falta el dinero".

"Necesitamos esos anticipos como cualquier otra explotación del estado, porque no tenemos que competir en inferioridad de condiciones", protesta. Fruga calcula que dichas ayudas podrían superar los 100 millones de euros en Galicia.