Rural.- El incendio de Salceda de Caselas, de más de 80 hectáreas, permanece en alerta por proximidad a viviendas

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Desactivada la Situación 2 en el incendio de As Neves, activada en la tarde del miércoles por cercanías a hogares

PONTEVEDRA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, iniciado a las 16.17 horas del miércoles, ya ha calcinado alrededor de 80 hectáreas y ha obligado a decretar la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Pedrapinta.

Hasta allí ya se han movilizado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se han sumado al resto de equipos de extinción desplazado. Por el momento, hasta allí se han movilizado tres técnicos, 11 agentes, 16 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cinco aviones.

Un incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14.41 horas del miércoles en As Neves (Pontevedra), se encontró igualmente en Situación 2 durante la tarde y parte de la noche por cercanía al núcleo de Abelleira. Con todo, ya ha sido desactivada.

Para su extinción han sido movilizados, hasta el momento, seis técnicos, nueve agentes, 19 brigadas, 14 motobombas, cuatro palas, seis helicópteros y tres aviones.

El fuego provocó en la tarde retenciones en la autovía de las Rías Baixas, la A-52, debido a una gran humareda en las inmediaciones de la vía, con circulación "irregular" en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela.

Por otra parte, a las 22.03 del miércoles se ha iniciado un incendio forestal en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y, según las últimas estimaciones, alrededor de las 20.00 horas. Por ahora, se han movilizado para su extinción cinco agentes, siete brigadas, seis motobombas y una pala.

INCENDIOS EN FONSAGRADA

Asimismo, en Fonsagrada permanecen activos dos incendios. Uno de ellos es el originado a las 15.30 horas del martes en la parroquia de Monteseiro (120 hectáreas) y el segundo se inició a las 13.07 del miércoles en Cereixido (20 hectáreas).

Para la extinción de este último fuego se han movilizado por ahora dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, cinco helicópteros y cinco aviones.

Asimismo, el incendio del municipio pontevedrés de Mondariz, parroquia de Riofrío, ha sido extinguido a las 23.05 horas del miércoles. El fuego se inició a las 00.20 horas de la madrugada del martes y ha afectado finalmente a una superficie de 19,32 hectáreas. Se movilizaron para su extinción un técnico, ocho agentes, 16 brigadas, 15 motobombas, dos palas y un helicóptero.