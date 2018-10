Rural.- Quintana y la delegada de la Xunta en A Coruña se desplazan hasta la zona del incendio en las Fragas do Eume

Actualizado 31/03/2012 22:32:46 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén Docampo, se han desplazado hasta la zona del incendio que se registra desde pasadas las 15.00 horas en las Fragas do Eume.

Según han confirmado fuentes de la consellería de Medio Rural, ambas dirigentes se trasladan al municipio de A Capela, donde se inició el foco, para conocer cómo evolucionan las labores de extinción y preocuparse por lo ocurrido.

Asimismo, en el lugar también se encuentra el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.