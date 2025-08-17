Sánchez pide a ciudadanos que "estén muy atentos" a las indicaciones de profesionales: "Quedan días complejos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos, ante los "días complejos" que quedan por delante en la extinción de incendios, que "estén muy atentos" a lo que digan las instituciones, los profesionales y los técnicos.

"Tengan confianza en ellos y que sean lo más precavidos posibles en estos momentos tan difíciles y en estas horas tan críticas porque, sobre todo, lo que tenemos que hacer es salvar vidas y proteger", ha afirmado el presidente del Ejecutivo central.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

En este contexto, Sánchez ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio, la dedicación de los servidores públicos de España y ha asegurado que: "El Estado somos todos".

Por ello, ha reivindicado que, ante crisis como las que vive actualmente Galicia, hay que actuar "codo con codo, de manera unitaria, coordinada y cooperativa".

500 EFECTIVOS DE LA UME

A renglón seguido, ha asegurado que "hoy mismo" la UME ha dado el OK a que haya 500 efectivo más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del país.

De esos efectivos, ha continuado Sánchez, verán "exactamente" cuántos pueden llegar a Galicia para dar "respuesta efectiva" a la solicitud de la Xunta a que sean 200 los militares desplegados.

CONDOLENCIAS

El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención trasladando las condolencias por las personas que perdieron la vida a consecuencia de los distintos incendios que asolan España.

"Quiero también trasladar la solidaridad, la empatía y las condolencias a todas aquellas víctimas, heridos y por supuesto el conjunto de la ciudadanía que de manera directa ha visto como sus casas, sus enseres, sus negocios, su forma de vida y su vida ha sido súbitamente arrebatado como consecuencia de estos incendios que están asolando nuestro país", ha esgrimido Sánchez.