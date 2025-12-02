El sector porcino gallego afronta ya cancelación de pedidos de Japón y ve con preocupación la caída de precios

Archivo - Matanza doméstica de cerdos en una casa, a 4 de diciembre de 2021, en, Mixós, Monterrey, Ourense, Galicia (España). Es una actividad tradicional que abastece de carne a toda una familia para parte del año a la que acuden todos sus miembros. Es p - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector porcino gallego afronta ya la cancelación de pedidos desde Japón, ante la detección de casos de peste porcina africana en Cataluña, según informa el presidente de la Federación Galega de Porcino (Fegapor), Pablo Meijomín.

En declaraciones a Europa Press, Meijomín advierte de que el impacto puede ser "brutal" para las explotaciones gallegas, pero todo "depende" de las negociaciones con países como el nipón y México para que acepten la regionalización de la crisis, así como de que el foco se controle.

Este martes, el delegado del Gobierno en Cataluña ha cifrado en seis los casos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos que han sido hallados en el entorno de Collserola (Barcelona), según los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura.

En este escenario, una gran industria del sector en Galicia ha sufrido ya la cancelación de pedidos desde Japón, en concreto los correspondientes a esta semana y a la que viene.

Por su parte, los productores ven con preocupación la caída de precios --de 10 céntimos-- en el momento del año en que la carne de cerdo registra, de por sí, sus valores más bajos. "Ya se está produciendo por debajo de los costes de producción", avisa el presidente de Fegapor.

PIDEN UN PLAN "ESPECÍFICO"

Con 1.280 granjas y 25.000 explotaciones de autoconsumo, Meijomín forma parte del grupo de representantes del sector que este lunes pidió a la Consellería de Medio Rural definir un plan de contingencia "específico para Galicia", que tenga en cuenta la parte que se produce en extensivo, como el 'porco celta' y el cerdo ecológico.

Esto, teniendo en cuenta el volumen de jabalíes existente en la comunidad gallega, que el portavoz de Fegapor califica de "plaga", y lo que supone "un riesgo" para los cerdos que estén en extensivo.

Entre otras medidas, el sector pide formación para los veterinarios comarcales, tener preparado material como vallas y cómo se darán los avisos a la Policía Autonómica y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en caso de llegar la enfermedad. "Todo esto tiene que estar claro", subraya el representante de la federación gallega.

Del lado de la industria, indica que "alguna industria gallega" ya está notando los efectos de la detección de casos en España, por la cancelación de pedidos desde Japón.

Por eso, de las negociaciones del Ministerio de Agricultura con Japón y México, entre otros países, dependerá, a su juicio, el efecto de esta crisis, ya que, si bien el volumen de exportación de las granjas gallegas a Portugal es elevado, desde el país luso venden a su vez al país nipón y a Corea del Sur.

Asimismo, Pablo Meijomín alerta del "atasco" que ya se está produciendo en la matanza, y observa que "la única forma" de resolver ese problema es la bajada de precios.

Desde Vilalba (Lugo), el responsable de la fábrica de jamones y embutidos Atilano Anllo resalta que crisis como esta "ponen en evidencia que se legisla desde las ciudades", porque "ahora se ve lo necesario que es que haya control de la población" para que "no se desmadre" el número de jabalíes.

En declaraciones a Europa Press, Atilano Anllo constata también que España es un país "muy exportador" de carne de cerdo y que la llegada de la peste porcina africana "puede hundir los precios".