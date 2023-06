Un simulacro de incendio forestal ensaya el sistema operativo de emergencias en la provincia de Ourense

VERÍN (OURENSE), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural, José González, el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha participado este martes en el simulacro de Activación del Plan especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Galicia (Peifoga) y su paso a situación 2 por un incendio originado en la parroquia de Vilamaior do Val, con afección a la población de la parroquia de Queirugás, en el Ayuntamiento de Verín (Ourense).

Con este ejercicio, la Xunta busca simular una emergencia provocada por un incendio forestal para evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios, aplicando los planes de emergencia correspondientes. De este modo, además de comprobar la operatividad del Peifoga, la iniciativa sirve para probar su coordinación con el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga).

Sobre esta cuestión, el conselleiro de Medio Rural ha destacado el "extraordinario trabajo de coordinación que se hace entre diferentes administraciones para ser capaces de proteger a la ciudadanía frente los fuegos".

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, ALERTA Y PROCEDIMIENTOS

El simulacro permite entrenar los sistemas de comunicación, como informar a la población, los procedimientos de activación de los planes de actuación municipal y, sobre todo, testar las tareas asignadas a los distintos grupos operativos y grupos de control.

Así lo ha recordado el director xeral de Emerxencias, quien ha indicado que en un incendio forestal "no solo intervienen los bomberos, si no que se mueven muchos más recursos", entre los que ha mencionado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los medios sanitarios o Protección Civil. De lo que se trata con este tipo de simulacros es de "coordinar ese dispositivo y saber todos lo que tenemos que hacer en cada momento".

La actividad realizada requirió la constitución de centros de mando y control y la activación del Punto de Recepción de Medios (PRM), hasta el que se desplazaron el Grupo de Apoyo Logístico de Intervención (GALI) de la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) y los diferentes servicios de lucha contra el fuego de la Consellería do Medio Rural. Así, participaron dos técnicos, seis agentes, cinco brigadas, tres motobombas y la Unidad Técnica de Apoyo.

En lo que se refiere al apoyo logístico y de seguridad, colaboraron efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad -Policía Autonómica, Policía Nacional, Policía Local de Verín y Guardia Civil-, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Verín y el GALI de la Axega. Como apoyo sanitario, se contó con una ambulancia asistencial del 061.

Además de la extinción, en este simulacro los participantes entrenaron actividades como la protección de viviendas, la adopción de medidas de protección a la población como el confinamiento o el corte de una carretera afectada por el fuego.