Sindicato Labrego Galego denuncia que las ayudas para la apicultura afectada por incendios son "insuficientes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado este miércoles que las ayudas para la apicultura afectada por los incendios son insuficientes, a pesar de que el sector se vio "gravemente afectado" por los fuegos que arrasaron Galicia este verano.

"Mientras las productoras de miel se preguntan cómo alimentarán a las abejas este otoño, las ayudas anunciadas por la Xunta no dan respuesta real a las necesidades del sector", ha señalado el sindicato, que ha mostrado su preocupación porque las medidas anunciadas por el gobierno gallego "no dan respuesta a la gravedad de la situación" y son "insuficientes", además de que "no garantizan la viabilidad de las explotaciones a medio y largo plazo".

Entre las críticas del sindicato está el hecho de que las ayudas para la compra de alimento de las abejas solo cubren un período de 6 meses, pero en las zonas quemadas "desaparecieron por completo los matorrales y otros recursos naturales de los que depende la producción melífera, según ha recordado Brais Álvarez, apicultor e integrante de la ejectiva del SLG, que ha apostilado que esos recursos no van a existir en seis meses, y que la ayuda tiene que ser "por mucho más tiempo".

Al respecto, ha añadido que, incluso alimentando las colmenas con alimento artificial para evitar su muerte, los apicultores tendrán dificultades para obtener miel de calidad en los próximos años. Esto implica que muchas producciones "perderán varias cosechas y, por lo tanto, sus ingresos principales, algo que la orden de ayudas no contempla".

DESPLAZAMIENTOS Y OTRAS CRÍTICAS

Por otra parte, con respecto al anuncio de que los agricultores podrán disponer de tierras del Banco de Tierras, Brais Álvarez ha criticado que "no se concretó nada". "Esta medida, tal y como está formulada, resulta inviable para un apicultor que pueda tener trescientas colmenas en zonas afectadas y que, de repente, se vea obligado a llevarlas 70 u 80 kilómetros más allá para buscar nuevas fincas, con todos los costes que eso conlleva", ha explicado.

A todo esto se suma el hecho de que las ayudas se otorgarán por orden de presentación hasta que se agoten los fondos, y ha advertido de que puede haber productores que las necesiten pero no lleguen a tiempo.

Además, "la tramitación de las ayudas resulta excesivamente compleja", con la exigencia de memorias previas y posteriores, y no se aclara cómo se contabilizarán las colmenas afectadas ni si se tendrán en cuenta otros costes derivados, como los desplazamientos forzosos.

RECLAMACIONES DEL SLG

El sindicato ha pedido a la Xunta una rectificación y una ampliación de las ayudas, tanto en cuestión de tiempo como en su alcance, para que tengan en cuenta las pérdidas de producción e ingresos de los próximos años. Igualmente, ha reclamado que se facilite y simplifique la tramitación, que se tenga en cuenta el coste extra que supondrán los desplazamientos para muchos apicultores, y que no se concedan las ayudas por orden de petición.

El Sindicato Labrego Galego ha recordado que las abejas "no son solo esenciales para la producción de miel, sino que desempeñan un papel clave en la polinización de los cultivos y en la preservación de la biodiversidad". "Proteger el sector apícola significa, en realidad, proteger la vida en el campo y garantizar la sostenibilidad alimentaria y ambiental de Galicia", ha concluido el SLG.