El Sindicato Labrego Galego rechaza el plan de explotación de minas de la Xunta: "Los impactos son irreversibles"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas ha rechazado el anuncio de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia sobre la convocatoria de un concurso para la explotación de minerales críticos en las provincias de A Coruña y de Pontevedra, incluyendo minas como la de Corcoesto, San Finx o Santa Comba.

En un comunicado, la organización sindical ha asegurado que "no hay minería sostenible", indicando que "los impactos son irreversibles y destruyen empleo en el sector agroganadero".

"La realidad es que la megaminería a cielo abierto y subterránea genera impactos irreversibles sobre el territorio, el agua, la biodiversidad y, de forma muy especial, sobre el empleo en el sector agroganadero gallego", han insistido.

Para el sindicato, cuando una mina se instala en un lugar, "ese lugar ya no vuelve a ser el mismo". "Mientras la Consellería promete 250 empleos mineros, nosotros tenemos claro que se pondrán en riesgo cientos de puestos de trabajo en el sector primario", han añadido.

Por todo ello, han asegurado que "no van a permitir que los planes de la Consellería se lleven a cabo", lanzando una "advertencia clara y contundente" a la Xunta.

"Llevamos décadas en las calles y en los juzgados consiguiendo parar proyectos como la mina de oro de Corcoesto, la mina de cobra de Touro, la mina de wolframio de San Finx (...). La gente dijo claramente no a todos estos proyectos", ha rechazado el sindicado. "Galicia no necesita de minería metálica", ha sentenciado.