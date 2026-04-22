El Sindicato Labrego solicita a la Xunta información sobre las ayudas a jóvenes para incorporación al agro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) solicita a la Xunta información sobre los expedientes de incorporación de jóvenes al agro y los planes de mejora de 2026.

En un comunicado, explica que hace una semana que el Sindicato Labrego Galego solicitó en un escrito a la Consellería do Medio Rural información sobre estos expedientes cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 9 de abril. "A día de hoy aún no recibimos respuesta", lamenta.

"Lo primero que nos sorprendió cuando se publicó la orden de ayudas correspondientes al año 2026 fue que el presupuesto es claramente insuficiente para dar aprobación a todas las solicitudes de incorporación que hay en la actualidad", advierte.

Así, espera la respuesta de Medio Rural sobre las incorporaciones de 2026, así como la resolución de todos los que se quedaron fuera en la convocatoria de 2025. Remarca que llevará este tema a la junta del PEPAC citada para el 30 de abril.

De este modo, el Sindicato Labrego se pregunta, con motivo del Día de la Tierra: "Sin labradoras, ¿quién ve a alimentarnos en el futuro?".