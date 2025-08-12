Sindicatos agrarios urgen medidas ante los incendios en Galicia y zonas afectadas por sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos agrarios han reclamado medidas urgentes ante los incendios que se estan registrando en Galicia y también la existencia de zonas afectadas por sequía.

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas advierte que hay lugares que están viendo afectados su "viabilidad económica" por esta situación y apunta tanto a explotaciones agroganaderas como hortícolas.

A su vez, Unións Agrarias exige un protocolo urgente para actuar en las zonasa afectadas "por los catastróficos incendios en el sur de la provincia de Ourense".

"Se está evaluando el volumen de las pérdidas pero ya se prevén grandes repercusiones para la ganadería debido a la pérdida de pastos en Maceda, Poboa de Trives y Chandrexa de Queixa, entre otros", señala.