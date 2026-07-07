El SLG denuncia "criminalización" del agro en las restricciones de la Xunta a maquinaria en alto riesgo de fuego

Rueda de prensa de Brais Álvarez y María Ferreiro, del Sindicato Labrego - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical del Sindicato Labrego (SLG), Brais Álvarez, denuncia el "ataque y criminalización" a la actividad agraria por parte de la Xunta mediante la orden que acaba de publicar por la cual se regula el empleo de maquinaria agrícola durante el periodo de alto riesgo de incendio (de 1 de julio al 30 de septiembre).

En rueda de prensa este martes, este miembro del SLG ha criticado una orden "totalmente prohibita y perniciosa". Censura que la Consellería do Medio Rural "utilice" a los agricultores como "chivo expiatorio de su mala gestión", dando a entender que los productores son los responsables de un gran número de incendios, a pesar de que el año pasado "se demostró" que hubo grandes fuegos causados por trabajos de las administraciones públicas, tal y como ocurrió en Oímbra (Ourense).

Critica que la Xunta trasladase el dato de que la maquinaria agrícola está detrás de más de 400 fuegos en la última década, pero que no contextualizase esa cifra con que supone un "tanto por ciento bajo en relación" con el total de incendios. "No creo que a nadie nos guste prender fuego", afirma.

Asimismo, advierte de que esta nueva normativa "convierte" a los agricultores "auténticamente en una brigada forestal", porque además de los medios necesarios como un depósito de agua de 400 litros, más dos batefuegos y una mochila extintora, será necesario tener a una persona solamente para vigilar que "no salten chispas", algo que tendrá unos "costes laborales".

PROBLEMAS EN EL AGRO

En esta rueda de prensa en Santiago, tanto Brais Álvarez como la secretaria xeral del Sindicato Labrego, María Ferreiro, también han hecho un repaso de las principales problemáticas que afronta el agro gallego.

En lo tocante a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), Ferreiro incide en demandar una mejora de presupuesto para el nuevo periodo, sin recentralización y con ayudas ligadas a la renta. El SLG ha recogido más de un millar de firmas en defensa de su modelo. Además, afea que llevan meses sin saber nada del anuncio de Medio Rural de crear un grupo de trabajo para la futura PAC, anunciado en el Consello Agario.

Asimismo, el Sindicato Labrego ha dado cuenta de las bajadas de precios en origen que sufre el lácteo y la carne, ante lo cual existe una "parálisis total" por parte de Medio Rural.

Sobre el lácteo, Ferreiro expone que se han sufrido recortes de entre ocho y diez céntimos por litro de leche, en un escenario "muy preocupante" en el que "nada cambió" desde abril y prosigue la "imposición total" por parte de las industrias.

En lo tocante al sector cárnico, el SLG apunta a una bajada del 2,5% de precios en origen, lo que contrasta con que los precios en consumo final se elevan hasta un 220% respecto al origen, con intermediarios e industrias que "siguen aumentando tasas de ganancia".

A ello se unen problemáticas por la crisis climática, como pueda ser las plagas de gusano soldado o la bajada de entre el 30% y 40% de forrajes, con la consecuente subida de costes de producción.

EXCLUSIÓN DE GRANJAS GALLEGAS DE AYUDAS POR FERTILIZANTES

Uno de los puntos sobre los que pone el foco Brais Álvarez ha sido las ayudas por fertilizantes dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura el pasado lunes, de las que "quedaron fuera la mayor parte de las granjas gallegas" al no incluir a los pastos permanentes.

Recuerda que se reiteró a Medio Rural que se debía trasladar esta petición al Ministerio, pero "no consta" que tuviese lugar. Reprueba que se van a subvencionar a las explotaciones que más kilos por hectárea usan de fertilizantes y no a los que son más resilientes.