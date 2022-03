El SLG denuncia "falta de transparencia" en el protocolo de la cadena de suministro para el sector de vacuno

LUGO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, ha denunciado este miércoles en Lugo "falta de transparencia" en el protocolo de la cadena de suministro para la protección de las explotaciones de vacuno de carne adheridas a la Indicación Geográfica Protegida 'Ternera Gallega'.

Vilalba ha censurado que en la elaboración de este texto no ha habido "interlocutor" para que el sector pudiese poner alternativas "encima de la mesa". "El jueves recibimos un documento totalmente cerrado, eran generalidades sin concreción, sin ningún compromiso concreto", ha lamentado la dirigente agraria.

Asimismo, también ha denunciado "falta de transparencia". "En lo relativo a la industria y a la distribución (de la carne) simplemente se pone en este documento que se comprometen a cumplir la ley de la cadena", ha señalado.

"La ley de la cadena pone que no se puede vender a pérdidas pero no se hacen referencias concretas, no se pone cuándo van a sacar esos índices, ni qué parámetros se van a utilizar en esos índices. No hay concreción ninguna", ha protestado.

Además, ha incidido en que en dicho protocolo se advierte que "por

parte del sector productivo se compromete a mejorar su eficiencia", una cuestión en la que señala que al administración autonómica "tiene mucho que decir". Así, ha citado aspectos como la mejora de las estructuras de costes de producción, dar "una respuesta a los daños en el tema de fauna salvaje", el abordaje de medidas preventivas o la facilitación de tierra.

A juicio de Vilalba esto "es una banalidad". "No pone medidas concretas, incluso cuando se habla de promoción ni siquiera se

dice cómo se va a promocionar la Ternera Galega Suprema y en cuanto a

ayudas estamos ante una ambigüedad total", ha sostenido.

Por último, la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego ha apelado a la necesidad de ayudas como las puestas en marcha "el año pasado" en "Cantabria, Castilla-León o el País Vasco".