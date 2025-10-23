SLG pide la prohibición temporal de entrada de ganado de fuera de Galicia ante la dermatosis nodular contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) considera "totalmente insuficientes" las medidas cuatelares adoptadas por la Consellería do Medio Rural ante la dermatosis nodular contagiosa.

Por ello, el sindicato ha pedido la prohibición temporal de entrada de ganado de fuera de Galicia y ha criticado que el protocolo anunciado "no sirve" para proteger las granjas gallegas de la entrada de la enfermedad.

"La Xunta dice que va hacer un control veterinario durante 21 días naturales de los animales que vienen de fuera, pero esta medida es ridícula", ha asegurado Brais Álvarez, integrante de la ejecutiva del SLG.

El SLG ha insistido en que "no se trata" de hacer seguimientos administrativos, sino de "evitar la entrada" de la enfermedad en el territorio gallego y, por ello, piden como "medida más adecuada" una "restricción clara de movimiento del ganado".