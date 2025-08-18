La subdelegada del Gobierno en Lugo supervisa el dispositivo desplegado por la UME en el incendio de Quiroga

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, se ha desplazado este lunes al Ayuntamiento de Quiroga donde ha supervisado el dispositivo desplegado por la UME para combatir el fuego que entró en este municipio y que se inició en el Ayuntamiento ourensano de Larouco el pasado miércoles.

Rodríguez se ha reunido con los mandos de la UME en el puesto de mando avanzado que la Unidad Militar de Emergencias emplazó en el municipio junto con el alcalde de Quiroga, José Luis Rivera.

Posteriormente se ha trasladado al ayuntamiento de Ribas de Sil, donde se ha reunido con su alcalde, Roberto Castro.

Allí les trasladó "la solidaridad y compromiso" del Gobierno con la extinción de este fuego "con los medios que sean requeridos".