Sumar Galicia pide a la Xunta que solicite al Estado el nivel tres de emergencia por los incendios

Interior de una granja tras el paso del fuego, a 13 de agosto de 2025, en Cova, Pobra de Trives, Ourense, Galicia (España). La jefa de servicio de prevención de incendios forestales en Ourense, Sandra Martínez, ha señalado con preocupación "los vientos ca - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha pedido a la Xunta que solicite al Gobierno central el nivel tres de emergencia ante los incendios forestales que se registran especialmente en la provincia de Ourense.

El objetivo, ha destacado la formación en una nota de prensa, es que el Ministerio del Interior asuma la coordinación de la extinción para una movilización "más eficaz de los recursos de las Comunidades", así como para "incorporar todos los efectivos necesarios del Estado".

Para López, la situación es "incontrolable", poniendo como ejemplo el fuego de Chandrexa de Queixa, el segundo más grande de la historia de Galicia, por lo que ve necesario "ordenar y movilizar" los recursos necesarios y activar todos los planes de contingencia.

Aunque ha criticado la gestión del PP tanto en Galicia como en Castilla y León, Sumar ha señalado que lo importante ahora es "colaborar entre administraciones".