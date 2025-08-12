Sumar insta a colaborar entre administraciones y a suspender jornadas laborales si es preciso por los incendios

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo (Ourense). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ante la gravedad de los incendios que afectan a Galicia, en especial a la provincia de Ourense, ha trasladado la "solidaridad" de la organización con todas las personas afectadas y su "fuerza" para quien están luchando contra los fuegos.

A renglón seguido, ha advertido de que ahora toca "colaboración entre administraciones" y "no poner en riesgo vidas, estando atentos a posibles evacuaciones por la cercanía del fuego a algunos núcleos de población".

En este sentido, López apela a la responsabilidad de las empresas para "suspender jornadas de trabajo si así se requiere" dada la cercanía de alguno de los fuegos a polígonos y centros de trabajo, ya que, "el fuego y el humo son incontrolables, pudiendo tener consecuencias para la salud y para la seguridad".

Igualmente, Sumar Galicia piensa que la colaboración "es urgente" entre administraciones, "sin fisuras entre ayuntamientos, diputaciones, Delegación del Gobierno, Xunta y Gobierno central, no existiendo ni un mínimo espacio para la improvisación ni para la confrontación política", ya que la prioridad debe ser "coordinar todos los recursos humanos y materiales disponibles" para "salvar vidas, proteger a las personas y defender el territorio".

Sumar Galicia muestra su más profunda gratitud a brigadistas, bomberos, personal de emergencias, protección civil y la fuerzas de seguridad por su trabajo.