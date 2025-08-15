La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo

Controlado A Estrada-Souto Esta controlado desde as 12.10 horas do martes o incendio forestal do concello da Estrada, parroquia de Souto, que se iniciou o domingo ás 12.37 horas e que segundo as últimas estimacións provisionais rolda as 20 hectáreas de superficie afectada.OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La superficie quemada en la provincia de Ourense supera las 31.000 hectáreas, con más de 11.000 solo en Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, que son ya un único incendio), según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural.

Y es que en esta provincia se mantiene declarada la situación 2, un alto nivel de riesgo de incendio, para, según precisa el departamento autonómico, facilitar "una mayor agilidad de medios y recursos de la Comunidad y del resto de las provincias".

Todo ello en un contexto en el que también se ha declarado la situación 2 en el municipio coruñés de Toques, por un fuego activo que ha afectado hasta el momento a 200 hectáreas. Tras el de Chandrexa, hasta el momento el segundo mayor incendio de la historia en Galicia, están activos Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron con 2.500 hectáreas) y Oímbra-A Granxa (8.000).

A estos se suman A Mezquita-A Esculqueira (8.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (500), Vilardevós-Moialde (100 hectáreas), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Vilariño de Conso- Mormentelos (250) y Larouco-Seadur (800 hectáreas).

SITUACIÓN POR PROVINCIAS

Con datos recogidos hasta las 9.30 horas, en A Coruña se mantiene activo el incendio de Toques, mientras que en la provincia de Lugo está controlado el de A Fonsagrada-Monteseiro desde las 14.42 horas del domingo, y que se inició el martes día 5, siendo 150 las hectáreas afectadas. Por extinguido, está ya el de Samos-Santalla, que se inició el lunes y que afectó a un total de 231 hectáreas.

En Ourense, el de mayor incidencia sigue siendo el de Chandrexa, parroquia de Requeixo, al que se sumó otro en la de Parafita, uniéndose en un solo fuego, con más de 11.000 hectáreas quemadas, parte de ellas también en el municipio de Manzaneda. A estos fuegos se sumaron los de Maceda, en la parroquia de Castro de Escuadro y en Santiso, que siguen activos.

Sigue también activo el de Oímbra-A Granxa con 8.000 hectáreas quemadas, parte de ellas en el vecino municipio de Monterrei, y el de A Mezquita-A Esculqueira, en esta situación desde el martes, en concreto en la parroquia de Esculqueira, y con el mismo terreno afectado. La misma situación se repite en el municipio de Vilardevós y en Larouco-Seadur.

ESTABILIZADOS O CONTROLADOS

En situación de estabilizados están el del municipio ourensano de Montederramo, parroquia de Paredes, que se inició el lunes y que alcanza las 120 hectáreas afectadas y el de Ourense-Seixalbo, con 100 hectáreas. En la provincia de Ourense se da por controlado el de Verín-Mourazos, con nueve hectáreas quemadas.

En Pontevedra, está estabilizado el de Dozón-O Castro desde la noche del miércoles, un fuego que ya tiene la situación 2 desactivada y con una superficie quemada de 400 hectáreas. El de A Estrada-Souto está controlado desde el martes con 20 hectáreas de superficie afectada.