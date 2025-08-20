Todas las rutas del Camino están "transitables", pese a daños puntuales de las llamas en señales y barandillas

Zona calcinada tras el paso del incendio forestal, con una imagen del Camino. - Carlos Castro - Europa Press

Un informe de la Administración gallega concluye que las rutas sirvieron en determinados puntos como cortafuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trazados del Camino de Santiago están "en buen estado" pese al efecto de los incendios --hubo focos esporádicos en las proximidades del Camino Francés, por ejemplo-- y, aunque se ha identificado deterioro en la señalización u otros daños en barandillas u otros elementos de madera que habrá que reparar, todas las rutas son "transitables".

Lo son "en condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad, independientemente de la calidad del aire", según los técnicos de la Administración gallega y pese a que aún se observan focos activos de fuegos que es preciso seguir controlando.

Un informe de la Xunta sobre el impacto de los fuegos, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que, debido a la dispersión de la red de Caminos en la comunidad, son "diversos" los tramos que se vieron afectados, especialmente en la provincia ourensana; y que puntualmente se produjeron focos esporádicos y de baja intensidad en las proximidades del Camino Francés.

Sin embargo, esta ruta no se vio afectada, estando en buen estado y "siendo transitable de principio a fin". En el resto de rutas del Camino no se habrían producido incidencias relativas a los incendios.

En concreto, las conclusiones del estudio tienen fecha de este martes 19, de acuerdo con los análisis de las brigadas de conservación y del equipo de vigilancia de las rutas jacobeas que discurren por la comunidad. Ratifican que están "transitables, en condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad, independientemente de la seguridad del aires".

"Únicamente se observan algunos focos de fuego activos, pero de pequeña entidad, especialmente en las proximidades del tramo Verín-Laza, en el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, así como en el término municipal de Quiroga, resultando preciso el seguimiento en los próximos días.

DETERIORO DE LA SEÑALIZACIÓN, PERO BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

En determinados puntos, sí se identifica el deterioro en la señalización como consecuencia de los fuegos, que se procederá a reparar. En todo caso, el informe considera que no se merma "la claridad" gracias al material pétreo de los mojones.

En cuanto a la infraestructura del camino, esta se encuentra "en buen estado". "Únicamente se perciben daños puntuales en elementos complementarios como barandillas y otros elementos de madera. La propia ruta sirvió en determinados puntos como cortafuegos y de acceso a los servicios de extinción, ayudado en parte por las labores propias del servicio de conservación.

Dado que aún se encuentra activos diferentes focos, se seguirá al tanto de la situación para identificar posibles daños futuros en las diferentes rutas del Camino.