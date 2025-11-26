Un total de 31 queserías participan en la XXVIII Cata dos Queixos de Galicia

Archivo - Detalle de un plato con queso la Feira do Queixo y Pan de Ousá, en las inmediaciones de la Plaza Andón Cebreiro, a 26 de marzo de 2023, en an Xiao de Ousá, Lugo, Galicia, (España). 90 queserías y 5 panaderías participan en esta 29 edición de la - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 queserías participa en la XXVIII Cata dos Queixos de Galicia, celebrada en el pazo de Quián, en Sergude, Boqueixón (A Coruña).

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado esta cita que sirve para promocionar 66 muestras de quesos gallegos.

Estas muestras se distribuyen de la siguiente manera: DOP tetilla (16 muestras); DOP Arzúa-Ulloa y Arzúa-Ulloa Curado (19 muestras); DOP San Simón da Costa y San Simón Curado (13 muestras); DOP Cebreiro y Cebreiro Curado en las categorías Cebreiro y Cebreiro Curado (3 muestras entre ambas); Ecológicos (6 muestras); y Artesanos de Galicia (9 muestras).

El panel de cata está integrado por 12 expertos encargados de analizar totalmente aa ciegas y de forma minuciosa estas muestras, para pasar a seleccionar las marcas ganadoras.

En este acto, la titular de Medio Rural ha puesto en valor el impulso del sector quesero gallego, tanto desde el punto de vista social como económico. Las cuatro denominaciones de origen protegidas suman más de medio centenar de queserías en toda Galicia, que producen alrededor de siete millones de kilos de queso al año y que representan un valor económico estimado de más de 58 millones de euros.

Destaca que este es "un sector de referencia en el rural gallego, que da valor añadido a la leche y que contribuye de manera muy destacada a crear empleo y riqueza, así como a fijar población".