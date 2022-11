Un total de 627 hectáreas se han sometido a quemas controladas este año, de las 3.075 previstas por la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha informado este viernes de que tan solo 627 hectáreas se han visto afectadas por 106 quemas controladas durante esta campaña, de las 3.075 previstas por la Xunta en el Pladiga, a quemar en 284 acciones.

Preguntado por el grupo socialista en la Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, el director xeral ha reconocido, pese a las cifras, estar "satisfecho", dado que la climatología no acompañó durante la primavera para llevar a cabo estas acciones --que espera que continúen en lo que queda de año--.

Además de recordar que dependen de la climatología, Rodríguez ha defendido la idoneidad de estas actuaciones, que se realizan en lugares concretos donde no es fácil rozar mecánicamente y que no superan las 10 hectáreas --siendo estas las de mayor tamaño--. Las quemas medias y más habituales, ha apuntado, alcanzan entre tres y cuatro hectáreas. "No pretendemos hacer grandes quemas, sino crear en los espacios pequeñas discontinuidades", ha comentado.

El director xeral también ha abordado los costes reales de estos procesos, que ha fijado en 81,82 euros por hectárea. En cuanto a la roza mecanizada, Rodríguez ha indicado que cuesta 410 euros por hectárea.

Ha afirmado también el responsable de Defensa do Monte que se tienen en cuenta los efectos del cambio climático, la situación del medio físico y el estado meteorológico previsible en la zona, entre otros factores.

A este respecto, ha recordado que el procedimiento establece que antes de llevar a cabo la quema se realiza, por escrito, una evaluación previa, un plan de quema (en el que se analizan las pendientes y orientaciones del terreno, los sustratos, la pedregosidad y el tipo de combustible a usar, entre otros aspectos), así como un informe de evaluación.

'ESCAPES DE QUEMA'

Por último, Rodríguez ha remarcado que en los últimos diez años "tan solo se han producido tres 'escapes de quema'" --quemas controladas en las que se pierde el control y que se convierten en incendios--, lo que representa el 0,3% de las quemas.

Además, ha matizado que cuando se llevan a cabo estas acciones se establece un 'área de contingencia' para cubrir posibles imprevistos que, en caso de producirse, son cubiertos por medios de distritos diferentes, de forma que el territorio no quede descubierto.

Los socialistas, por su parte, entienden que las circunstancias de este año no fueron las idóneas para llevar a cabo las quemas, pero han recordado que, al hacerse fuera de la época de alerta, "los servicios contra incendios están en precario, por lo que hay poco personal para hacerlas".

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

Por otra parte, el director xeral de Defensa do Monte también ha sido el encargado de responder, por parte de la Xunta, a una pregunta formulada por el grupo popular sobre el balance de las actuaciones llevadas a cabo por la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) durante esta última campaña.

Para Manuel Rodríguez el balance es "tristemente satisfactorio". De los 1.040 incendios investigados este año, ha relatado, han pasado a disposición judicial 52 personas --20 en A Coruña, seis en Lugo, 18 en Ourense y ocho en Pontevedra--, con seis personas en prisión preventiva.

En cuanto a los operativos de vigilancia, destacan las cifras de Lugo y Ourense, que han concentrado cinco y 12 respectivamente.

Rodríguez ha concluido defendiendo el trabajo de esta brigada de reciente creación, apuntando además que será necesario desarrollarla en los próximos años, "ampliando sus miembros y su estructura territorial, con más sedes y material".