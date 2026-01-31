Tractoristas mantienen cortada la A-52 por tercer día consecutivo a la espera de hablar con el Ministerio

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tractoristas mantienen por tercer día consecutivo cortada la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense), a la espera de poder hablar con alguien del Ministerio. "Aguantaremos hasta que nos echen", ha manifestado el ganadero y portavoz, Miguel Gómez.

Y es que el pasado jueves más de 100 tractores se movilizaron desde diversos municipios a la autovía, cortándola en ambos sentidos, alrededor del kilómetro 190.500.

En concreto, se trata de la segunda vez que los manifestantes han bloqueado esta autovía, después de que a principios de enero desplazasen sus tractores al kilómetro 188.200 --salida de Ababides para el sentido O Porriño--.

Tras cumplir un mes de protestas, ganaderos y agricultores se han vuelto a movilizar desde el polígono industrial de San Cibrao das Viñas --en donde permanecían desde el pasado viernes-- hasta la autovía con el objetivo de lograr mantener una reunión con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"No esperaban que con frío, con calor, con nieve, echásemos mes y una semana en la calle. Seguimos estando aquí y seguiremos hasta que nos echen", ha asegurado a Europa Press.

Gómez ha explicado que si se tienen que desplazar a Madrid para hablar con algún cargo del Ministerio lo harán. "Están invitados a venir a Galicia, o sino hacer una videoconferencia o llamada", ha señalado. Con todo, no han descartado realizar nuevas movilizaciones en los próximos días con el resto de tractores.