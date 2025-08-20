La tranquilidad vuelve a Quiroga (Lugo) tras horas de angustia con cuatro localidades cercadas por las llamas

Vista del incendio, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Larouco (Ourense), que comenzó hace una semana y que el pasado viernes 15 de agosto alcanzó el municipio de Quiroga (Lugo), es el más grave de los que sufrió la zona en los últimos tiempos y este martes puso en jaque a varias localidades, aunque durante la mañana de este miércoles la situación quedó controlada.

La jornada del martes, quinta de este episodio, fue especialmente complicada para los vecinos de Centeais, Bendollo, Montefurado y Vilaster, que vivieron momentos de angustia al ver cómo las llamas rodeaban sus casas.

De hecho, en Bendollo, donde el fuego ya se había extinguido, se reactivó a primeras horas de la tarde sin control y las llamas pasaron por encima del pueblo durante una hora angustiosa.

La noche resultó de nuevo difícil tanto para la población como para los trabajadores y voluntarios, que se mantuvieron en vela para proteger las viviendas, aunque el cambio de viento resultó decisivo y permitió que la situación mejorase de forma notable.

Este miércoles el fuego avanza hacia los montes de Outeiro y Soldón da Seara, en dirección a O Courel, donde se ha desplazado maquinaria pesada de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde primera hora de la mañana, los medios aéreos vuelven a ser fundamentales en la lucha contra el fuego, en un momento en el que el cansancio empieza a notarse entre los equipos de extinción y vecinos. Las previsiones meteorológicas apuntan a un descenso de temperaturas que podría facilitar las labores en las próximas horas.

Para el concejal de Medio Ambiente de Quiroga, Luis Manuel Arias, el cambio de viento fue fundamental para poder alejar las llamas de las localidades habitadas aunque la tan esperada lluvia no llega todavía.

La tranquilidad ha sido patente este mediodía, donde el monte sigue ardiendo pero lejos ya de los pueblos. En total, se estima que en este término municipal ardieron unas 9.000 hectáreas.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitó esta mañana el dispositivo de emergencia en Quiroga, desde donde lanzó un mensaje de apoyo a los vecinos afectados y subrayar la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

Rodríguez destacó el trabajo de la UME y del conjunto de efectivos desplegados, señalando que "el Gobierno de España está con Galicia. No escatimamos esfuerzos ni medios. El fuego se combate con unidad y responsabilidad". Asimismo, condenó con firmeza los incendios provocados.

Por su parte, la alcaldesa de O Courel, Lola Castro, señaló que la situación en su municipio sigue siendo preocupante, ya que, aunque las llamas todavía no entraron en el término municipal, se encuentran a las puertas en dos frentes diferentes: uno en la frontera con León y otro en el límite con Quiroga. En ambos lugares trabajan a contrarreloj para frenar el avance del fuego, abriendo zanjas y cortafuegos.