Sin tregua en los incendios: los de Larouco y Oímbra son ya, tras Chandrexa, los mayores de la historia de Galicia

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Los incendios de Oímbra y Xinzo de Limia se unieron en un único foco y el fuego de Larouco se extinende a Castilla y León

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los fuegos sin control que arrasan Oímbra y Xinzo de Limia, que se unieron en un único foco, y el de Larouco ya son de los mayores de la historia de Galicia al alcanzar, cada uno de ellos, las 12.000 hectáreas calcinadas.

Según las cifras recogidas en el último parte de la Consellería do Medio Rural, la oleada de incendios que arrasa la comunidad gallega alcanza este domingo las 59.313 hectáreas quemadas.

El incendio de Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, que se unió con el de Vilariño de Conso, en la parroquia de Mormentelos, afecta a 17.5000 hectáreas, el mayor de Galicia desde que hay registros.

Por su parte, los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia, de las parroquias de A Granxa y Gundín que se unieron en un único foco, calcinan 12.000 hectáreas y ya son de los mayores de la historia de Galicia.

Asimismo, el de Larouco, parroquia de Seadur, también es de los mayores de la historia de la comunidad gallega al quemar 12.000 hectáreas en territorio gallego y es que este fuego pasó a Gestoso, en Castilla y León.

También continua activo el incendio de Maceda, en el que se unieron el de la parroquia de Santiso y el de Castro de Escuadro, que ya arrasa las 3.000 hectáreas.

El de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira calcina las 10.000 hectáreas; el de Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); el de Carballeda de Avia y Beade, parroquias de Vilar de Condes y As Regadas (2.500 hectáreas); y en San Cibrao das Viñas, parroquia de Rante (60 hectáreas).

Están estabilizados los incendios de Agolada, parroquia de O Sexo (400 hectáreas); Cervantes, parroquia de Vilarello (150 hectáreas); O Saviñao, parroquia de Chave (60 hectáreas); en Muxía, parroquia de Nosa Señora da O (23 hectáreas); y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

CONTROLADOS Y EXTINGUIDOS

Asimismo, permanecen controlados los fuegos de Toques, en la parroquia de San Martiño de Oleiros (300 hectáreas); el de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y el de Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas).

La Consellería do Medio Rural confirma que están extinguidos los incendios forestales de Dozón, parroquia de O Castro (300 hectáreas) y el de A Estrada, parroquia de Souto (28,23 hectáreas).