El tren de borrascas provoca daños en 200 hectáreas de cereales en la comarca de A Limia (Ourense)

Archivo - Imagen de un campo de cultivo en el área de la Laguna Antela, en la comarca de A Limia (Ourense), tras las fuertes tormentas registradas en la zona a finales de junio que afectaron a las cosechas. - ADEGAL - Archivo

OURENSE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tren de borrascas consecutivas que ha afectado a Galicia en lo que va de 2026 ha dejado daños por inundaciones en unas 200 hectáreas que cuentan con seguro en cultivos de cereales de la comarca ourensana de A Limia.

En declaraciones a Europa Press, el director de Agroseguro del área noroeste, José Bernardo, explica que esta afectación se registra principalmente en Trasmiras (94 hectáreas) y Xinzo (86 hectáreas). No obstante, esto en lo tocante a superficie asegurada, pues cálculos del sector elevan las plantaciones de cereal en la zona a varios cientos más afectados.

Respecto al impacto de los último temporales en terrenos productivos gallegos, Bernardo explica que "la gran mayoría de los cultivos están en reposo invernal", por lo que "no les afectan", véase los frutales o leñosos.

Apunta a que la viña en Galicia "está preparada" para "desagüe" de toda la lluvia caída las últimas semanas y no será hasta primavera que se siembren patatas o maíz forrajero. Respecto a la imposibilidad de acceder a campos que han quedado anegados, explica que ese extremo no está contemplado en los seguros.

Eso sí, el responsable de Agroseguro en la zona de Galicia reflexiona acerca de que el vacuno extensivo en sitios de montaña "está sufriendo" en las últimas semanas con "tanta ventisca, lluvia y nieve".

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL MARISQUEO

Por su parte, la Consellería do Mar ha iniciado esta semana una ronda de visitas por bancos marisqueros afectados por los temporales.

Biólogos y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, realizaron el viernes una visita a bancos de las cofradías de A Illa de Arousa, Vilanova y Vilaxoán.

Aunque a comienzos de febrero la conselleira do Mar, Marta Villaverde, apuntaba que la situación de mortandad por la bajada de la salinidad "no es la misma" que en el otoño de 2023, cuando se produjo una fuerte caída de la producción, el pasado 12 de febrero la Consellería do Mar reconocía, en un comunicado, la "previsión de que las consecuencias en forma de mortalidad superen las registradas en el año 2023".

El Gobierno gallego traslada al sector que realiza un seguimiento continuo a través del Observatorio Costeiro, que cuenta con una red de estaciones de control que permiten monitorizar parámetros clave como la salinidad, la temperatura o el pH del agua, "fundamentales para evaluar la viabilidad del recurso".

Y es que esta misma semana mariscadoras de zonas como Poio (Pontevedra) han ido a las playas a retirar restos de los temporales. Mientras, el patrón mayor de la cofradía de Noia (A Coruña), Santiago Cruz, cifra "entre un 70% y un 80%" de mortandad del berberecho en el marisqueo a pie, al tiempo que exige a Xunta y Naturgy un protocolo claro de desembalse.

Todo ello a falta de que los análisis cuantifiquen las pérdidas que supone para el sector el tren de borrascas, tras lo cual la Consellería do Mar compromete las medidas "más adecuadas".