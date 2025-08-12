Tres brigadistas municipales sufren quemaduras en un incendio en Oímbra (Ourense) que calcina 80 hectáreas

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres brigadistas municipales han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado el ayuntamiento ourensano de Oímbra, que según las últimas estimaciones calcina una superficie de alrededor de 80 hectáreas.

En concreto, el fuego se originó en la parroquia de A Granxa. Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de Medio Rural, los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.00 horas. Miembros de Protección Civil lograron evacuar a los heridos y, posteriormente, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 comunicó que se iba a movilizar un helicóptero medicalizado para trasladar a dos de ellos hasta el Hospital de A Coruña, aunque finalmente no fue necesario y una fue evacuado por tierra a bordo de una ambulancia y el otro en el helicóptero con base en Santiago.

HERIDO EN MONTEDERRAMO

Además, sobre las 16.45 horas, el 112 tuvo constancia de un accidente entre una motobomba y un coche en una pista forestal en la parroquia de Covas, en Montederramo.

Al encontrarse en una zona de difícil acceso, los operadores de la central de emergencias informaron al Servizo de Gardacostas de Galicia, que desplazó hasta el lugar el helicóptero Pesca II para la evacuación, ya que los helicópteros de urgencias sanitarias se movilizaban para dar traslado a los brigadistas heridos.

Ante esta situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y evitar los desplazamientos innecesarios en zonas afectadas o próximas a incendios forestales.

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, por grandes incendios que, en su conjunto, calcinan más de 4.500 hectáreas.