Tres personas incumplen en Galicia la alerta por riesgo de incendio: dos por una barbacoa y otra por quema de rastrojos

Efectivos de la Guardia Civil durante las labores de extinción del incendio de Garaño, a 25 de agosto de 2025, en Garaño, León (España). - Fernando Otero - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a tres personas por incumplir las restricciones de seguridad en una época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

Dos de ellas eran vecinos de Santiago de Compostela que realizaban una barbacoa en Muxía y la tercera, un vecino de Irixoa que hacía una quema de rastrojos en una finca particular. El importe económico de estas infracciones oscila entre 1.001 y 1.000.000 euros.

Según informa el Instituto Armado, el primero de los hechos ocurrió cuando una patrulla, que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana, observó una columna de humo en las inmediaciones de la praia dos Muíños, en la localidad coruñesa de Muxía. Al dirigirse al punto, localizaron a dos personas que se encontraban realizando una barbacoa.

El segundo de los hechos ocurrió tras recibir una alerta telefónica, que informaba de la existencia de un incendio forestal en el lugar de Ambroa, en el municipio coruñés de Irixoa, a unos 100 metros de viviendas. Una patrulla del Puesto de Curtis, trasladada al lugar, comprobó que se trataba de la quema de rastrojos en una finca particular.

En ambos casos, la Guardia Civil procedió a la identificación de los responsables y a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuesta infracción grave a la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, obligándoles a apagar el fuego.