La UME despliega 22 patrullas en Ourense en misiones de vigilancia y presencia en incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, a 16 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia (España). - Ministerio de Defensa

OURENSE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME), adscrita al Ministerio de Defensa, desplegará un total de 22 patrullas en la provincia de Ourense en misiones de vigilancia y presencia ante la ola de incendios que arrasa miles de hectáreas en diversos municipios.

Según ha informado en su perfil en la red social 'X', este lunes han salido de la base de Torrejón de Ardoz patrullas del Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM) y el Batallón de Transmisiones (BTUME).

También se trasladará hasta la provincia gallega un núcleo de apoyo logístico de abastecimiento, mantenimiento, montaje de campamento, transporte y apoyo sanitario.