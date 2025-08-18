Unidades de la UME emplean fuego técnico en el incendio de Larouco (Ourense) para proteger dos aldeas

Vista de una viña en la DO Valdeorras, afectada por el fuego, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las unidades del Batallón de Intervención en Emergencias V (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) emplearon fuego técnico en el incendio originado en la localidad ourensana de Larouco para defender dos núcleos de población.

En concreto, se trata de los núcleos de Porto y Real, en la zona de Valdeorras, en Rubiá. Los efectivos de la UME efectuaron un ataque directo a las llamas, realizando una quema controlada para combatirlo.

Este fuego permanece activo desde las 18.55 horas del pasado miércoles y, según las últimas informaciones facilitadas por la Consellería do Medio Rural, ha calcinado ya alrededor de unas 15.000 hectáreas en territorio gallego, en el propio municipio de Larouco y en los de Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco de Valdeorras.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 27 técnicos, 84 agentes, 110 brigadas, 94 motobombas, 10 palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y nueve aviones, además de los efectivos de la UME.