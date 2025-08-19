Unións Agrarias abre su red de oficinas en Galicia para recoger alimento para el ganado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha puesto su red de 30 oficinas en Galicia a disposición de las personas que quieren colaborar con las explotaciones afectadas por los incendios de las comarcas ourensanas de Macizo Central.

Desde la organización se recuerda la importancia de que la ayuda llegue de manera coordinada para cubrir de manera eficiente la mayor demanda posible. Además, apunta que en el día de hoy se reúne en A Gudiña el grupo de trabjao que va a coordinar la logística y de transporte y de almacenamiento para facilitar alimento para el rebaño afectado en las comarcas de Viana do Bolo, A Mezquita, Verín, A Gudiña y Xinzo de Limia.

El sindicato afirma que los productores que quieran colaborar contacten co las oficinas comarcales de orgnaización o bien a través de la sede nacional en Santiago de Compostela. También remarca que será "bienvenida" cualquier tipo de alimentación para ovejas, cabras, vacas, abejas, cita como ejemplos.

Por otra parte, solicita a la Xunta "atender las mayores urgencias de las explotaciones afectadas y garantizar las necesidades de alimentación del ganado, activar ya la evaluación de daños en viviendas, explotaciones, cultivos e infraestructuras y preparar ayudas accesibles y realistas".