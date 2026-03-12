Unións Agrarias exige prorrogar los contratos lácteos sin recortes de precios a productores

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Unións Agrarias (UU.AA.) insta a las industrias lácteas a prorrogar los contratos de recogida en vigor debido a la guerra en Oriente Próximo para que los productores no sufran recortes de precios.

En un comunicado, la organización agraria recuerda que la Ley de Cadena Alimentaria "es clara respecto al deber de que los precios de los productos agroganaderos cubran los costes de producción". Advierte de que en el actual contexto no tolerará "nuevas tentativas de forzar precios en origen a la baja".

Con el precio de los combustibles, de la energía y de los fertilizantes "escalando de manera desmesurada" por consecuencia de la guerra en Irán, reclama al Ministerio de Agricultura y a la Xunta de Galicia a "dar un paso adelante" y "velar por el estricto cumplimiento de la legislación vigente en el sector productor". Demanda un control estricto para evitar la entrada de leche de fuera de España a precios por debajo de costes y que se activen las herramientas para garantizar que los contratos de abastecimiento que se firmen tengan en cuenta el actual escenario.

Con la renovación en breve de contratos de abastecimiento de la leche, hace un llamamiento a la responsabilidad y solicita la intervención de la AICA gallega y estatal ante "un escenario insólito que no puede tener cabida en el marco legal vigente, con los costes subiendo y los precios bajando".

Unións Agrarias pide a las industrias actuar "con responsabilidad", pues no permitirá que "pretendan hacer caja a costa de la viabilidad del sector productor". Además, hace un llamamiento a la distribución para que "no vuelva a prácticas fraudulentas" y evite emplear la leche procedente de otros países con precios bajos como producto reclamo.

Apunta que la subida del precio del diésel de uso agrícola ronda el 24% nos últimos 10 días, situándose en este momento alrededor de 1,50 euro por litro. Un incremento que también está afectando a los fertilizantes, debido a las dificultades de adquisición de materias primas para su elaboración, y que ameza con repercutir también en las facturas de los suministros energéticos.