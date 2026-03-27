Unións Agrarias pide a la Xunta complementar las ayudas estatales por los costes derivados de la guerra

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha pedido que las ayudas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para apoyar con 150 millones a los productos en el incremento de costes derivados de la guerra en Irán "sirvan para complementar las deficiencias que presenta el paquete de medidas presentado por el Ministerio de Agricultura".

En un comunicado, la organización agraria destaca que la estructura de la producción en Galicia "condiciona que la práctica totalidad de la explotación de viñedo y de huerta no puedan acogerse a la línea de ayudas del Gobierno por no lograr la superficie mínima de la que deben disponer, unas 4,5 hectáreas".

"De la misma manera, las ganaderías que no tengan superficie territorial como las de cerdos o pollos tampoco se verán contemplados a pesar de ser uno de los grandes afectados de la subida de piensos y de energía de la que son grandes consumidores para la climatización de las naves", añade.

"En la ganadería extensiva de bovino u ovino no se recibirán compensaciones cuando estén vinculadas únicamente al pasto", apostilla para, entre otras cuestiones, reivindicar "la implicación de la administración autonómica y estatal a la hora de establecer con claridad líneas rojas que permitan erradicar la venta a pérdidas".