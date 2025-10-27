Unións Agrarias pide a la Xunta "controles estrictos" por la dermatosis nodular contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha solicitado, en la reunión mantenida este lunes en la Consellería do Medio Rural, que se hagan "controles estrictos" en mataderos y camiones de transporte animal para evitar contaminaciones cruzadas que extiendan la dolencia en el vacuno gallego.

La organización hace un llamamiento a la responsabilidad de las personas consumidoras para recordar que esta enfermedad "no representa ningún riesgo para las personas".

También insta a las administraciones a que insistan en ello "para evitar repercusiones en el consumo tanto interno como internacional que ya se vio afectado por la imposibilidad de exportar animales vivos por el cierre de determinados países como Marruecos".

Unións Agrarias recuerda que la dermatosis nodular contagiosa tiene dos vías de entrada en los rebaños, a través de la picadura de insectos "que terminará con la previsible bajada de las temperaturas o bien por la contaminación mecánica de superficies por el roce de animales enfermos".

"Para poner freno a esta última resulta de vital importancia que se extremen las medidas de higiene y control por parte de las autoridades sanitarias", añade.