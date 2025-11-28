UUAA pide una reunión urgente a la Xunta para crear un plan ante el brote de peste porcina africana de Cataluña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha pedido una "reunión de urgencia" con las Consellerías de Medio Rural y de Medio Ambiente para trazar un plan de actuación inmediato ante el brote de peste porcina africana localizados en Cataluña.

En un comunicado, la organización agraria hizo un llamamiento a que se tomen "medidas de control contundentes" ante la fauna salvaje y, sobre todo, de los jabalís por ser el vector de transmisión más activo.

Unións Agrarias ha recordado que "lleva años advirtiendo" del "grave riesgo sanitario" que supone el descontrol de las manadas de jabalís para las explotaciones porcinas.

Asimismo, el sindicato ha exigido al Ministerio de Agricultura que se regionalice la toma de medidas de control y se ponga el foco en las limitaciones de movimientos en Cataluña, para que "no se vean afectadas" el total de las granjas en producción de España.

A renglón seguido, UUAA ha hecho un llamamiento de tranquilidad a los consumidores para recordar que esta enfermedad en el ganado porcino "no representa ningún riesgo" para las personas.