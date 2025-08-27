UU.AA. pide a la Xunta la ampliación de las ayudas destinadas a los productores afectados por los incendios

El sindicato traslada que se alcanzó un acuerdo con Medio Rural que ratifica dotación de alimento para el ganado y apoyo logístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Unións Agrarias (UU.AA.) ha informado de que mantuvo una reunión con la Consellería do Medio Rural para abordar las prioridades y propuestas técnicas destinadas a ampliar el alcance de las ayudas a los productores afectados por la ola de incendios.

Trasladan desde la UU.AA. que ha alcanzado un acuerdo para que llegue, en los próximos días, alimentación para el ganado: 32 tráileres de alimento y cobertura de la Xunta de los costes de recogida de la hierba, además de la logística de transporte.

También se ha solicitado desde el sindicato que la Consellería publique de oficio la exención de la prohibición automática de pastoreo en las zonas afectadas por los incendios.

Además, el sindicato ha reclamado el abastecimiento continuo de las canalizaciones de agua y suministración para el ganado, con la garantía de cisternas y agua embotellada cuando sea preciso.

SECTOR VITIVINÍCOLA

Respecto a la producción de vinos, UU.AA. ha trasladado que estará "vigilante" para que bodegas garanticen la recogida de la uva a un precio que les permita cubrir los costes de producción.

Lo que se pretende impedir el sindicato es que "es que los viticultores sufran en doble las consecuencias de los incendios".

A raíz de eso, ha incidido UU.AA. que denunciará ante a la Axencia de Información e Control Alimentario cualquier comportamiento irregular por parte de las bodegas, con el fin de que el cliente pueda discriminar con la compra los establecimientos que se aprovechan de la situación.