Vigilantes y emisoristas del SPIF reclaman a la Xunta una revisión de sus categorías profesionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vigilantes y emisoristas del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) de la Xunta han reclamado un reconocimiento profesional "acorde a sus funciones, responsabilidades y evolución tecnológica", ya que consideran que su actual encaje profesional "no corresponde adecuadamente" a la "realidad" del trabajo que llevan a cabo.

En un comunicado, han asegurado que el trabajo de los vigilantes de caseta "va mucho más allá" de la "simple observación" desde una torre o caseta, ya que, según han explicado, realizan tareas de detección temprana de los incendios, localización y comunicación de los focos, seguimiento de la evolución y, entre otras observación de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, los emisoristas-vigilantes desarrollan funciones de recepción, tratamiento y transmisión de información, coordinación de las comunicaciones y apoyo a la toma de decisiones operativas. Para ello, han indicado, que hacen uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas que se fueron incorporando, "soportando el elevado nivel de estrés propio de la gestión de las emergencias".

En este sentido, el colectivo ha asegurado que se produjeron "importantes cambios" en las funciones que realizan y en los medios utilizados, pero el reconocimiento profesional "no evolucionó" de la misma forma.

La principal reivindicación pasa por que la Administración autonómica abra una negociación específica sobre la clasificación profesional de vigilantes y emisoristas-vigilantes, teniendo en cuenta las funciones efectivamente realizadas, la responsabilidad asumida, la cualificación necesaria y la evolución del sistema de prevención y defensa contra incendios.

Para el personal funcionario, el colectivo ha considerado que debe estudiarse su reclasificación al subgrupo C1, mientras que para el personal laboral reclama una revisión de la clasificación y defiende como referencia la mejora hacia el grupo III.

Asimismo, el colectivo ha pedido estudiar la aplicación de medidas de jubilación anticipada o coeficientes reductores que correspondan al personal que desarrolla actividades especialmente penosas, peligrosas o con especial exposición dentro del operativo de prevención y defensa contra incendios forestales.

"No pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca profesionalmente el trabajo que realmente hacemos", ha asegurado el colectivo en un comunicado.