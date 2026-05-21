La Xunta acusa al Gobierno de "comprometer la viabilidad" del sector ganadero por su postura sobre el lobo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha acusado al Gobierno central de "comprometer la viabilidad" de las explotaciones ganaderas por su postura sobre la protección del lobo.

Así lo ha denunciado este jueves durante una visita a una explotación ganadera en extensivo en Vilalba y ha explicado que este sector "sufre las consecuencias del empeño" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de que el estado de conservación del lobo sea desfavorable.

La conselleira ha remarcado que los datos oficiales "contradicen la postura ideológica" del Ejecutivo central, al indicar una "evolución positiva" del lobo en territorio nacional.

"Ante estos resultados, el Ministerio puso en marcha una serie de trámites no previstos reglamentariamente en maniobras dilatorias con los que pretende desacreditar el trabajo técnico y riguroso hecho por las comunidades autónomas sobre esta especie", ha señalado.

A renglón seguido, la conselleira ha explicado que Galicia mandó información y evaluaciones para 38 especies, "que fueron hechas por los mismos técnicos con los mismos criterios y procedimientos que establece la Unión Europea, pero el Gobierno central solo pone en cuestión el trabajo sobre el lobo".

La conselleira ha asegurado que los datos oficiales "contradicen la postura ideológica del Gobierno", al reflejar una "evolución positiva" de la especie en España y que, por tanto, su estado de conservación debería considerarse "favorable".

En este contexto, ha criticado que el Ministerio abriese un procedimiento de información pública sobre el informe sexagenal del lobo, una decisión que ha calificado de "insólita e inédita".

Dicho informe, que concluía que el estado de conservación de la especie era favorable, fue aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en julio de 2025.

La conselleira ha remarcado que, a partir de este momento, el Ministerio decidió "no continuar" con el procedimiento ordinario y legalmente establecido "desconvocando tanto la comisión como la conferencia sectorial en la que se tendría que analizar el documento".

La conselleira insistió en que la apertura de un procedimiento de información pública es "completamente excepcional y sin precedentes".

Con ello, lo que busca el Gobierno central, a juicio de la conselleira, es desprestigiar la labor de las comunidades autónomas; intentar condicionar el resultado de la Conferencia Sectorial en contra de un trabajo ya acordado, pero cuyo resultado se niegan a respetar; y retrasar lo máximo posible el envío a la Comisión Europea del informe sexenal del lobo 2019-2024.