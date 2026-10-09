La Xunta y Agromuralla abordan cuestiones como la prevención de incendios forestales con ganadería en extensivo

La Xunta y Agromuralla abordan cuestiones de interés - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y Agromuralla han abordado cuestiones de interés para el sector agroganadero gallego, como la prevención de incendios forestales con ganadería en extensivo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno autonómico en nota de prensa, la titular de Medio Rural, María José Gómez, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Agromuralla, con el objetivo de abordar diferentes temas de relevancia para el sector.

Entre ellos, han tratado cuestiones como la prevención de incendios forestales mediante la ganadería en extensivo, la sanidad animal y vegetal o la coyuntura del sector lácteo por los incrementos de los costes de producción.

Dicho encuentro forma parte de la ronda de contactos que mantiene habitualmente la conselleira con representantes sectoriales para evaluar la situación y perspectivas de futuro de la ganadería gallega.