La Xunta ampliará al 15 de mayo el plazo de solicitudes de ayudas de la PAC

Archivo - Varias vacas en terrenos calcinados de la ganadería de alta montaña de Mario Nogueira, a 29 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). Todos los incendios declarados en Galicia permanecen bajo control. En las últimas horas se han dad - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ampliará hasta el 15 de mayo de 2026 el plazo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo periodo terminaba a finales de este mes.

Así lo ha avanzado este viernes el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, en una comisión parlamentaria en la que ha explicado que se ampliará este plazo por el "ritmo lento" de solicitudes debido a la "creciente complejidad" en los trámites, entre lo que cita la aportación de fotografías georreferencias y la obligación de identificar con el DNI a los dueños de parcelas de más de una hectárea.

Recuerda que la normativa establece la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan ampliar el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC como muy tarde hasta el 15 de mayo.

En la Comisión de Agricultura, ha defendido las flexibilizaciones de la PAC puestas en marcha por la Xunta a raíz de los incendios forestales del último año ante críticas del PSdeG.

La diputada socialista Lara Méndez ha acusado a la Xunta de "diluir" las ayudas al sector primario por los temporales en el paquete de medidas por los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Censura el "ejercicio de trilerismo" de Medio Rural al incorporar ayudas de apenas 19,4 millones de euros en el paquete de 157 millones.